Pensioni | taglio alle rivalutazioni per alleggerire la stretta ai medici | possibili novità anche per le fasce medio-alte

... il rinnovo dei contratti, la riforma fiscale, il mercato del lavoro e la precarietà, le",... a partire daldel cuneo contributivo che interviene mantenendo lo status quo e quindi non ...

Pensioni, taglio alle rivalutazioni per alleggerire la stretta ai medici: possibili novità anche per le fasce ilmessaggero.it

Manovra, marcia indietro su taglio pensioni pubbliche Sky Tg24

CAGLIARI. "Nel 2023 una pensione di circa 3000 euro mensili lordi perde oltre 1200 euro per il taglio della rivalutazione applicato con la manovra di bilancio dello scorso anno. A questa perdita si so ...I magistrati contabili fanno il punto sullo stato di attuazione del piano italiano. Emerge il bassissimo tasso di spesa e il numero elevato di obiettivi da completare per la quinta rata ...