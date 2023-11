In tanti hanno visto nella soluzione "or" adottata da Meta per gli utenti europei di Facebook e Instagram la fine di un'era . Il lancio del servizio a pagamento (10 euro al mese) era stato annunciato con una nota pubblicata il ...

Pay or consent: il pagamento di Meta è frutto di un peccato originale delle Autorità Ue Il Fatto Quotidiano

Citigroup to pay $25.9 mln for targeting Armenian-American card ... Reuters

Meta sta chiedendo agli utenti di scegliere tra pagare o consentire l'uso dei dati personali. Voi come vi siete comportati Qui la riflessione di Andrea Lisi ...It means that someone with a Facebook and an Instagram account will pay €20.99 per month ... A free version will remain available, but users will have to give their consent to Facebook and Instagram ...