Paura ad Ardea | albero crolla sulla Pontina Vecchia

(Di giovedì 9 novembre 2023), 9 novembre 2023 – Momenti diaddove, nella mattinata di ieri 8 novembre 2023, un pino èto in strada,. I Vigili del fuoco sono stati costretti a chiudere il tratto che va dal bivio di Caronti fino all’uscita di via Nazareno Strampelli. Non sembrerebbero essersi registrati feriti. I Vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’caduto sulle careggiate a causa del vento e dell’instabilità del fusto. Sul posto erano presenti anche delle pattuglie della Polizia municipale e quelle della provincia. Il traffico veicolare è stato deviatoNuova con l’uscita via Nazareno Strampelli, e viceversa.