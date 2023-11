Paura a Termini | bimbo resta chiuso in auto | salvato dai Vigili del fuoco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 novembre 2023)nelle prime ore del pomeriggio di oggi vicino alla stazione, a Roma, dove unè rimastoin. Si sono vissuti momenti di grande ansia per il piccolo che è stato liberato solo grazie all’intervento di Polizia edel. Tante le persone che si sono trovate a passare, e mettendo da parte i propri impegni, si sono fermate a guardare i soccorritori impegnati a forzare la vettura per riuscire far uscire il piccolino. Tra la gente presente c’è stato anche qualcuno che ha filmato la sequenza dei fatti postando il video su Welcome to favelas. Un video che è diventato virale proprio perché aveva come protagonista un bambino. Sul posto si sono precipitati idele la Polizia Non è chiaro cosa sia ...