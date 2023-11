Passweb | guida pratica alla gestione del Sistema Pensionistico | TFS | TFR e alla Regolarizzazione delle Posizioni Assicurative LIVE e question time

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 9 novembre 2023) SO.GE.S. srl, in collaborazione con Orizzonte Scuola, presenta il webinar “del, TFS, TFR e” Il webinar si terrà in due giornate, la prima avrà luogo il 6 Dicembre e la seconda il 15 Dicembre, entrambe alle ore 16.00. Gli iscritti riceveranno il link per accedere L'articolo .