Partiti uniti in difesa degli animali | fino a 6 anni per chi li maltratta Arriva la legge bipartisan

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Incassa consensi trasversali lache inasprisce le pene per chigli, presentata ieri in Senato, con il sostegno anche del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La Russa: non solo repressione, bisogna sensibilizzare i giovani «Non è una cosa priva di disvalore morale ma anche giuridico trattare male un animale o abbandonarlo – ha detto La Russa – Si può benissimo ritenere che qualunque sofferenza, qualunque ingiustizia grave prodotta a un animale debba e possa provocare un atteggiamento repressivo da parte dello Stato. Va molto considerato un lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione dei giovani. Credo che forse è ancora più importante della crescita del livello repressivo per chi si comporta male». LEGGI ANCHE Abbandona il cane in strada e scappa con l'auto: ...