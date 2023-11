‘Partita della solidarietà’ | al Vigorito scende in campo la Nazionale Attori a difesa dei più piccoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna raccolta fondi per l’infanzia grazie ad una partita di calcio trae giornalisti. È questo l’obiettivo che il Comune di Benevento e l’Associazione di Volontariato “SOS Villaggi dei Bambini” intendono raggiungere in occasioneGiornata mondiale dei diritti dell’infanzia che ricorre lunedì 20 novembre. Questa mattina si è svolta una riunione a Palazzo Mosti presieduta dal consigliere con delega allo Sport, Enzo Lauro, il consigliere con delega all’Istruzione, Francesco Farese, ed esponenti del mondo scolastico per promuovere l’evento. A sfidarsi, sul prato del “Ciro”, lacontro la squadra del Circolo Sportivo Rai. Tra i volti noti del mondo del cinema etelevisione cheranno in ...