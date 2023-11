(Di giovedì 9 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Nel...

Nelè scoppiato il caos: i deputati dell'opposizione di centrodestra hanno tentato il 9 novembre di bloccare lo svolgimento della seduta in segno di protesta contro la maggioranza di ...

Parlamento albanese: tirano fumogeni in aula. Ecco cosa succede TGLA7

Scoppia il caos al Parlamento albanese, la protesta con fumogeni e ... Open

Nel Parlamento albanese è scoppiato il caos: i deputati dell'opposizione di centrodestra hanno tentato il 9 novembre di bloccare lo svolgimento della seduta in segno di protesta contro la maggioranza ...L'accordo con l'Albania "è rispettoso di tutte le regole comunitarie e del diritto internazionale". "Non è Guantanamo come ha detto qualcuno", ma una soluzione "umanitaria": il ministro degli Esteri ...