Pareggio amaro in Champions per il Napoli | effetto negativo anche per le finanze

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ilcontro l’Union Berlino è stata una vera e propria doccia fredda per la squadra ed i tifosi, che si aspettavano una vittoria convincente. Questo risultato va ad intaccare negativamentesu un aspetto societario. Ieri sera il Maradona è rimasto impietrito dopo l’1-1 con cui l’Union Berlino ha fermato il. Tutti si aspettavano una prova importante, soprattutto dal punto di vista mentale, da parte della squadra. Purtroppo invece si evidenziano ancora una volta i diversi aspetti negativi, a cui se ne aggiunge uno pesante per le casse della società. Ilcon l’Union Berlino intaccale casse delIlieri sera aveva una grossa occasione per ipotecare quasi definitivamente l’accesso agli ottavi di finale di ...