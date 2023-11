Paolo Fox | l’oroscopo di oggi 9 novembre | le previsioni segno per segno

Leggi su tvzap

(Di giovedì 9 novembre 2023) “È stato male”:Fox, la devastante notizia per questo– OroscopoFox2023. Non sono poche le persone che credono nelle stelle: lo dimostra il successo della rubrica giornaliera diFox che tutte le mattine su Radio Lattemiele indugia su ciò ciascunzodiacale, facendo lesul fronte salute, lavoro e amore. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Autobus pieno di studenti finisce fuori strada: carabinieri e vigili del fuoco sul posto Leggi anche: Meteo Giuliacci, altro weekend chiusi in casa per questi italiani: le regioni che verranno colpiteFox,di9 ...