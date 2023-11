Paolo Brosio tra gli angeli del fango a Campi Bisenzio | situazione tragica

(Di giovedì 9 novembre 2023) Personaggi tv. . Il maltempo ha messo in ginocchio diverse zone dell’Italia. Tra le regioni maggiormente colpite c’è la Toscana, la quale ha dovuto fare i conti con una terribile alluvione. Il noto conduttore e giornalista italiano,, si è trasformato in un angelo dele ha raggiunto, un comune italiano di 47 459 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana. La sua testimonianza ha lasciato i suoi fan completamente senza parole: lasembre essere drammatica.Leggi anche:, lo straziante annuncio: “Sommerso dal dolore” Leggi anche:, il conduttore ricorda sua madre: un momento emozionante Leggi anche:...

Il personaggio tv in aiuto alle popolazioni colpite: "Le strade sono un vero e proprio cimitero di mobili, elettrodomestici ed effetti personali per non parlare poi delle auto distrutte, ammassate che ...

Paolo Brosio tra gli angeli del fango per aiutare la comunità di Campi Bisenzio: «Non potevo stare a casa, è g ilmattino.it

Paolo Brosio a Campi per aiutare gli alluvionati: «Mai vista una devastazione così» Corriere Fiorentino

«Non potevo rimanere insensibile e restare a guardare dalla mia casa in Versilia tutto quello che sta accadendo. Sono partito e sto lavorando per aiutare gli alluvionati. Anche se ..."Ho tolto più di 350 secchi di fango, sono davvero distrutto ma felice". A Empoli il 18 novembre scende in campo la Nazionale Cantanti. con l’adesione dell’Onlus dell’intrattenitore. In arrivo altre i ...