Pagelle Slavia Praga - Roma | tutti i voti della sfida di Europa League

La sconfitta della Roma in Europa League complica il cammino di qualificazione da prima del girone alla squadra di Mourinho . Ecco tutti i voti della serata storta vissura dai giallorossi a Praga e ...

Slavia Praga-Roma 2-0 LE PAGELLE: Lukaku c’è ma non si vede. Llorente a fari spenti ForzaRoma.info

Non è andata giù a José Mourinho la figuraccia rimediata dalla Roma in Europa League sul campo dello Slavia Praga. A tre giorni dal derby, che rimane la sfida più importante della stagione per i ...Mourinho 5.5 In panchina Foti. Squadra lenta, macchinosa, senza grinta. A tratti quasi svogliata: Mourinho a fine partita era furioso e ha ordinato il silenzio stampa. Non può essere contento ...