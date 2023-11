Pagelle Slavia Praga-Roma | i voti ai protagonisti del match

(Di giovedì 9 novembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la quarta giornata di Europa League:Ledeideltra, valido per la quarta giornata di Europa League.(3-4-3): Mandous 6,5; Masopust 7 (78? Vlcek sv), Ogbu 7, Holes 6,5; Doudera 6, Zafeiris 6,5 (78? Sevcik sv), Dorley 6,5 (87? van Buren sv), Boril 6,5; Jurecka 7 (87? Wallem sv), Chytil 7 (95? Hda sv), Provod 6,5. All: Trpisovsky 7.(3-5-2): Svilar 5,5; Mancini 5,5, Llorente 5 (77? Renato Sanches sv), Ndicka 5,5; Celik ...

Tentativi apprezzabili che se non altro costringono loa rinculare all'indietro ma non convincono i compagni a seguirlo sempre (64' Dybala 5,5: non riesce ad accendere la luce) LUKAKU 4,5: C'è ...

Tiago Pinto (ds Roma) ai microfoni di Sky prima della partita: "C'è un grande spirito di squadra, tutti vogliono aiutare. Per questo sono voluti venire…