Pagelle Slavia Praga-Roma 2-0 | voti e tabellino Europa League 2023 2024

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’. I padroni di casa dominano in lungo e in largo contro unain difficoltà e con la testa da un’altra parte, probabilmente al derby di domenica. Locrea diverse palle gol e sblocca il risultato al 50? con Jurecka e poi raddoppia al 74? con un bel diagonale di Masopust. I giallorossi provano a reagire per cercare quantomeno di portare lo scontro diretto dalla propria, ma è load andare vicinissimo al 3-0. Finisce così: il girone si giocherà nelle prossime due partite con la ...

...Praga e derby a chiarire definitivamente il ruolo dei giallorossi in questa stagione . E pensare di puntare tutto sull'Europa League a metà novembre sarebbe davvero fallimentare. Ledi ...

Match point qualificazione per la Roma. I giallorossi scenderanno in campo alle 18.45 in casa dello Slavia Praga per centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due turni… Leggi ...Curioso siparietto durante la sfida Slavia-Roma a Praga. A metà ripresa la squadra capitolina è sotto di un gol ed è alla ricerca di una rete per riequilibrare il match di Europa League. In panchina n ...