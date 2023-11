Pagelle Salisburgo-Inter 0-1 | voti e tabellino Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ledi0-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la quarta giornata di. Tanta intensità e poche occasioni per i nerazzurri, che però nel finale riescono a ottenere un calcio di rigore, evidente, sul tiro di Barellacettato da Bidstrup, dal dischetto va Lautaro e non sbaglia per la qualificazione. Di seguito ecco iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-4-2): Schlager 6.5; Dedic 6, Baidoo 5.5, Pavlovic 6, Ulmer 5.5 (1’st Douath 6); Sucic 6, Bidstrup 5, Capaldo 6, Gloukh 6 (44’st Forson sv.); Konaté 6 (44’st Nene sv), Simic 6.5 (34’st Ratkov sv). In panchina: Mantl, Krumrey, Fernando, Diambou, ...