Pagelle – Garcia sta a Spalletti come Gattuso stava ad Ancelotti

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ledi Napoli-Union Berlin 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Oggi si cimentaportiere volante, nel senso che si tuffa o si libra nell’aere con una serie copiosa di respinte a pugni chiusi, compresa quella che serve una palla regale sui piedi del settantesimo Fofana (ma quanti sono nell’orbe terracqueo?) in circolazione. Che beffa per il giovane Meret. Un’altra partita di dolori – 5 Mai visto Meret uscire tante volte dalla porta o gettarsi a gattoha fatto ieri. Peccato non sia servito. Certo ha dell’incredibile il fatto che abbia respinto la palla proprio sui piedi di Fofana, quasi da nuvola di Fantozzi. Una domanda, però: ai portieri non insegnano che quando si respinge una palla è meglio metterla laterale piuttosto che rischiare di mandarla sui piedi dell’avversario? – 5,5 DI LORENZO. ...