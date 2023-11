Padre Luis Diaz | oggi atteso il rilascio | contatto tra i guerriglieri e le Nazioni Unite

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) non ha ancora liberatoManueldel calciatore del Liverpool‘Lucho’. La commissione umanitaria composta da membri dellee della Chiesa cattolica – incaricata di mediare per la liberazione dell’uomo – è stata contattata daiche hanno fatto sapere di voler rilasciare l’uomo in giornata. Condizionale d’obbligo, visto che già nei giorni scorsi si sono verificati ulteriori ritardi in base alle indicazioni fornite dai membri della guerriglia (invitati anche dal leader a procedere con il). In base alle ultime indiscrezioni, l’uomo dovrebbe essere liberato in giornata nel dipartimento di La Guajira, esattamente nella zona di San Pedro. Ieri ...