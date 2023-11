Ottobre mese record per i trapianti e le donazioni d' organo in Sicilia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Neldi, ISMETT-UPMC ha realizzato 31 interventi di trapianto, in media uno per ogni giorno del. Il prelievo degli organi è stato effettuato per metà nelle strutture di rianimazione ine per l'altra metà da organi disponibili fuori regione che sono stati prelevati dal team di ISMETT, che si è recato nelle unità di terapia intensiva di altre regioni italiane, organizzando trasporti aerei e squadre dedicate, a dimostrazione dell'eccellente capacità operativa dell'istituto. Ad, presso ISMETT sono stati effettuati il 50 per cento diin più.“Non era mai stato effettuato un numero così elevato diin un solonella storia dell'ISMETT”, dichiara Angelo Luca, Direttore di ISMETT. “Nello ...