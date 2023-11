Ossessione sinistra | Formigli tira fuori il ' 39 | Colonialismo migratorio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Contro l'accordo tra il governo italiano e l'Albania sui migranti Corradorispolvera i cinegiornali e la campagna militare dell'Italia fascista contro il Regno d'Albania del '39. Insomma, gira gira sempre lì di va a finire. "Che bellezza, mica siamo nel '39, mica andiamo in Albania a spezzare le reni al re Zog ma ci mandiamo I migranti, spezziamo i remi ai barconi", afferma il conduttore di Piazzapulita in apertura di puntata, giovedì 9 novembre. "Tremila disperati al mese a partire dalla primavera prossima, guarda caso proprio in prossimità delle elezioni europee", commenta il giornalista. Insomma, perla mossa del governo di Giorgia Meloni non serve e costerà tanto, con il conduttore che accusa il premier albanese Edi Rama di "fare di tutto per entrare nell'Unione Europea". Tuttavia l'accordo per il trasferimento dei migranti ...