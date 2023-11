Osimhen è tornato a Napoli | oggi visite con lo staff medico

Il Napoli attende con ansia il rientro di Victor, che èa Napoli proprio nella giornata di ieri dalla Nigeria. Ha visto Napoli Union Berlino dalla tribuna in compagnia del suo noto agente Roberto Calenda e ora è pronto a tornare. ...

Osimhen tornato in Italia: in tribuna per Napoli-Union Berlino ItaSportPress

Osimhen è tornato: oggi sarà valutato dallo staff azzurro Tutto Napoli

Interviste 8 Novembre 2023 Fonte: Mediaset "Rinnovo La trattativa si sta protraendo per le lunghe. Ma si continua a parlare e si vedrà strada facendo" ANapoli non si fa altro che parlare di Victor Os ...Serviva una vittoria che non è arrivata, ancora un Napoli a metà: meglio nel primo tempo, impreciso nella ripresa. «Questo gol subito rovina tanto. Abbiamo quasi fatto la ...