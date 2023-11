Orrico | “Garcia? Credo debba svegliarsi | ha una rosa forte”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 9 novembre 2023) Corrado, ex allenatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue dichiarazioni: Rudicontinua a convincere poco “Quando lo sento parlare mi sembra che venga da una fresca lettura di Flaubert. Siamo sempre nelle fantasie, c’è sempre qualcosa che non va.abbia una squadra. La classifica non è all’altezza delle qualità della”. Il Napoli ha sprecato un match point importante nella sfida contro l’Union. “Non ho molta fiducia. Sarà perché sono un estimatore di Spalletti e ritengo che la squadra, dopo due anni di Luciano, possa confondersi dopo l’arrivo di questo intellettuale francese. Se prima ci si attendeva la certezza del risultato, oggi ci ritroviamo dinnanzi a risultati probabili. In ...