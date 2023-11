Oroscopo Paolo Fox venerdì 10 Novembre 2023 | Cancro agitato

Leggi su zon

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’diFox per oggi,10Ariete Luna opposta per il vostro segno e di conseguenza tutto appare più complicato del previsto: attenzione. Toro L’atmosfera si rasserena sia in ambito affettivo sia lavorativo. Le coppie in crisi riescono a trovae un accordo. Gemelli Hai dovuto lottare per ottenere giustizia, ma stai tranquillo: ci avviciniamo a un periodo migliore.Seiin amore. Non pensi più quello che pensavi alla fine di ottobre. Leone La professione promette una certa visibilità anche in nuovi ambiti. Novità in arrivo. Vergine Le ultime storie nate sono importanti: non essere schivo. Bilancia Venere e Luna si trovano nel tuo segno, così le emozioni possono tornare protagoniste. Scorpione Si è ...