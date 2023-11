Ordine dei Medici Caserta | premiati 22 professionisti con 40 e 50 anni di iscrizione

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 9 novembre 2023). Ventidue iniquest’anno con cinquant’diall’albo dei-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di. A loro sono state consegnate una pergamena e una medaglia. Per la prima volta hanno ricevuto un riconoscimento anche iche hanno raggiunto il traguardo dei quarant’di. Centosessantasette questi. A loro è andata una targa. La cerimonia si è svolta nell’Auditorium della Provincia in via Ceccano a. Con ianche i loro familiari. Ad accogliere gli ospiti il presidente Carlo Manzi e il Consiglio direttivo. Presente altresì il presidente della Provincia Giorgio ...