Ora il Pd vuole l' espulsione di Edi Rama dai socialisti europei

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 novembre 2023) Gli occhi in casa Pd non sono puntati solo sulla manifestazione di sabato 11 novembre, in piazza del popolo a Roma. Perché il Partito democratico è pronto a fare una mossa di politica estera: chiedere l'daidel premier albanese Edi. Reo di aver sottoscritto, nei giorni scorsi, un accordo con il governo italiano per l'accoglimento di migranti che sbarcano in Italia sul suolo albanese. Un accordo che secondo il responsabile esteri dem Giuseppe Provenzano "viola i valori della famiglia socialista", come ha detto a Repubblica. E del resto, da subito la segretaria Elly Schlein si era detta contraria alle disposizioni del memorandum tra Italia e Albania. "Gli accordi internazionali passano per il Parlamento e per noi è inaccettabile che questo non passi per il Parlamento. Non lo fanno ...