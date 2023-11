Operazioni M&A non tirano più | cosa aspettarsi in futuro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nel 2023 il rialzo dei tassi d’interesse, le tensioni geopolitiche e i timori di recessione hanno reso più impervio per fondi e imprese l’accesso al mercato dei capitali. E dopo anni di liquidità a costo zero, acquisizioni e fusioni ne hanno inevitabilmente risentito. Fra gennaio e settembre il numero diè sceso del 15%, il loro valore del 39%, attestandosi a 1.324 miliardi di dollari. Il peggio, però, potrebbe essere alle spalle: nelle ultime settimane si sono moltiplicati i segnali di ripresa e i negoziatori sono tornati al tavolo delle trattative. Questa la fotografia scattata dall’edizione 2023 del Global M&A di Boston Consulting Group. Trovare un accordo nel mutato contesto macroeconomico non sarà semplice, ma le ricerche di Bcg dimostrano che è nei periodi di crisi che si concludono i migliori affari. Le acquisizioni e fusioni in Italia: -83% a 19 ...