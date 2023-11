Opel presenta il nuovo Combo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 novembre 2023) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) –ha lanciato il suoveicolo commerciale leggero (LCV),. In aggiunta al frontale completamente ridisegnato e a uncruscotto digitale, questo van compatto di ultima generazione mantiene tutti i vantaggi del modello precedente, ed è anche il primo nel suo segmento a offrire l’innovativa illuminazione con fari Intelli-Lux LED Matrix Light a matrice di led. La versioneElectric, a zero emissioni locali, registra un’ampia autonomia di guida. In aggiunta alla variante elettrica, ilè disponibile anche con motori a benzina e diesel. Quest’ultima opzione offre la trasmissione automatica come alternativa al cambio manuale. Entrambe le ...