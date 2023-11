Onu | un flop dietro l' altro

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’Istituto mondiale delle Nazioni unite, che dovrebbe difendere i diritti dei popoli, si contraddistingue sempre più per l’inconsistenza dei suoi interventi di pace, le gaffe imbarazzanti, la malagestione dei fondi e l’assegnazione delle poltrone a Paesi liberticidi. A chi assegnare, si saranno chiesti all’Onu lo scorso maggio, la presidenza del Forum del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite (Unhrc)? Ma certo, alla Repubblica Islamica dell’Iran. Già, lo stesso Paese che ha appena impiccato gli ultimi due condannati (Yousef Mehrad e Sadrollah Fazeli Zare, rei di aver criticato l’Islam sui social media), grazie ai quali ha raggiunto la cifra record di 582 sentenze di morte in appena 10 mesi. L’ennesima delle tante contraddizioni che caratterizzano questo ente intergovernativo mondiale. Così, intanto che la polizia iraniana ha pestato fino a ucciderla la sedicenne Armita ...

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha affermato che sia Hamas che Israele hanno commesso crimini di guerra da quando è scoppiato il conflitt ...Prosegue la guerra in Medioriente. Il segretario Onu avverte: "A Gaza il numero dei bambini morti supera qualunque guerra". Il Qatar sta negoziando con Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati ...