Onde spaventose | panico sulla nave e cento persone ferite per una virata d’emergenza video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Momenti die un centinaio di passeggeri feriti a bordo dellada crociera Spirit of Discovery, coinvolta in una tempesta nel Golfo di Biscaglia, nella parte dell’oceano Atlantico di nord-est che bagna due paesi europei: la Francia dell’ovest, dalla Bretagna ai Pirenei Atlantici la Spagna del nord, lungo le coste dei Paesi Baschi sino alla Galizia. Il passeggero Alan Grisedale, che ha filmato leche scuotevano la, ha raccontato che la mareggiata ha fatto cadere sua moglie e ha spazzato via i mobili nella loro cabina. Circasono rimastequando laha virato in modo drammatico durante una manovra di sicurezza. Ildelleche hanno ferito i passeggeri ...