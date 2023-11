Omicidio Giulia Tramontano | Impagnatiello va a processo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) È stato fissato per il 18 gennaio 2024 Alessandroè l’uomo è che causato di aver ucciso, con 37 coltellate, a maggio scorso la compagna. La donna era in dolce attesa, era al settimo mese. Ora così, ex barman verrà processato con la prima udienza fissata per 18 gennaio 2024, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Milano Ad accogliere la richiesta di giudizio immediato nella quale oltre all’la Procura ha contestato quattro aggravanti, tra cui la premeditazione, è stata la gip Angela Minerva. Grazie al rito immediato si salta così l’udienza preliminare e si arriva al dibattimento dove l’imputato risponderà per l”avvenuto a Senago. Risponde per i crimini divolontario aggravato, occultamento di ...