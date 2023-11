Omegle | perché il sito chiude dopo 14 anni

Leggi su cultweb

(Di giovedì 9 novembre 2023), il notodi video chat,definitivamente14di attività a causa dell’uso improprio fatto da alcuni utenti che ha richiesto sempre maggiori controlli ed investimenti economici. Ad annunciarlo è lo stesso fondatore Leif K-Brooks che, in un messaggio, ammette la deriva pericolosa presa da questo tipo di strumento ma anche la possibilità offerta, nel corso degli, di venire a contatto con culture e realtà diverse. “La criminalità non potrà mai essere vinta veramente. È una battaglia senza fine che deve essere combattuta e ricombattuta ogni giorno. Il mondo si è incattivito. Le persone sono diventate più tossiche e l’hating è aumentato. Ci vengono richiesti ulteriori sforzi per affrontare questi problemi, in certi casi umanamente irrealizzabili. Siamo stati ...