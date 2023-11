Ok definitivo del Senato alla commissione d' inchiesta su Emanuela Orlandi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Nessuno si aspettava ...

Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsappTgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Nessuno si aspettava ...

Emanuela Orlandi-Gregori: ok definitivo del Senato alla commissione d'inchiesta TGCOM

Dal Senato via libera definitivo a commissione Orlandi-Gregori La Prealpina

Il voto è avvenuto per alzata di mano. Grande soddisfazione per Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, e l'avvocato della famiglia ...Nessuno si aspettava un colpo di scena, che infatti non c'è stato. A metà mattinata l'aula del Senato vota quasi compatta, con alzata di mano, l'istituzione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta ...