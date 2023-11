Occupazione militare | Elly Schlein | siamo al delirio contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) "Hanno fatto un'della televisione pubblica".usa parole belliche che evocano le tragedie in atto in Ucraina e in Palestina per difenderne la libertà e l'indipendenza dell'informazione pubblica della Rai. Dal salotto di Giovanni Floris su La7, la segretaria del Pd si è lanciata dunque in una appassionata difesa di Sigfrido Ranucci, appena convocato in commissione di Vigilanza dopo i servizi andati in onda durante la puntata dedicata a Silvio Berlusconi e Marta Fascina. "Do il pieno sostegno a chi ha fatto la passeggiata per difendere Ranucci e Report che è un patrimonio dell'informazione pubblica e del giornalismo di inchiesta in Italia", ha dichiaratoa diMartedì riferendosi all'iniziativa organizzata dall'associazione Articolo 21 ...