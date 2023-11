Nuovi guai per Sgarbi | paragonò Virginia Raggi a Ciancimino | chiesta una condanna di 4 mesi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il pm di Roma ha chiesto unaa 4per Vittorio, attualmente sottosegretario ai Beni Culturali, accusato di diffamazione aggravata nei confronti di, ex sindaca di Roma, per alcune frasi pronunciate nella trasmissione tv Matrix il 21 febbraio del 2018, prima delle elezioni politiche. L’allora sindaca della Capitale, assistita dall’avvocato Alessandro Mancori, era accusata daper il previsto abbattimento di un edificio liberty in Piazza Caprera, nel quartiere Trieste. Cosa disse Vittorio“L’annunciata distruzione di ville liberty a Roma, denunciata da me e da Italia Nostra per primi, conferma la più inquietante delle prospettive: la Roma di oggi è come la Palermo di ...