Nulla di tutto questo andrà perduto

"Sono due anni e mezzo che non facevo usciredi mio " spiega l'artista - questo è un brano ... l'uso del falsetto, parti quasi rappate in modo soft, fotografie d'amore con un linguaggiosuo.

Rivoluzione Jeep, stravolto il modello di punta: nulla sarà come prima, ecco quando arriverà Derapate

L'immagine imbarazzante del Napoli che prende gol in contropiede ... Fanpage.it

Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme». La ...(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "Non abbiamo nulla da nascondere. Io sono andato a testa alta ... delle considerazioni utili per evitare gli errori del passato, e se in tutto questo si potranno ...