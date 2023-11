Nucleare | c’è l’Italia nella nuova alleanza per i reattori piccoli e modulari

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nasce un nuovo consorzio per l’energiadel futuro, e il Belpaese ne è membro fondatore. Enea e Ansaldo– l’ente pubblico di ricerca per nuove tecnologie ed energia e una delle più importanti aziende italiane del settore – si sono accordate con altre realtà di caratura internazionale per accelerare lo sviluppo deidi piccola taglia (small modular reactors, o Smr) raffreddati al piombo fuso, una delle soluzioni tecnologiche più promettenti nel campo della generazione di energia sostenibile. Nel memorandum firmato mercoledì ci sono anche il gigante industriale Westinghouse, il leader statunitense nel campo dell’energia, e altri due prestigiosi centri di ricerca e sviluppo: Raten, la società statale rumena delle tecnologie per l’energia ...