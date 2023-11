Notte di Fuoco al Grande Fratello | Luzzi e Garibaldi Beccati Senza Vestiti!

Colpo di scena al Grande Fratello , tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibald i è riscoppiata la passione dopo diversi giorni di gelo e accuse Grande Fratello: Beatrice e Garibaldi,diL'attrice romana, nonostante avesse dichiarato più volte di voler chiuder definitivamente il rapporto con il 30enne calabrese, nella serata di ieri alla fine ha ceduto, complice un ...

Ex Ticosa, incendio nella notte: i vigili del fuoco salvano un senzatetto dallo stabile invaso dal fumo CiaoComo

A fuoco nella notte il chiosco dei fiori davanti al cimitero di Sassuolo modenaindiretta.it

Il rogo sarebbe stato appiccato intorno alle 2 di notte in via Gelsi, nella parte bassa del centro storico del paese. Forse usando della diavolina sulle automobili parcheggiate davanti allo stabile, e ...Ittiri Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, le fiamme hanno distrutto due automobili in via dei Gelsi a Ittiri. I vigili del fuoco hanno cominciato l'intervento intorno a mezzanotte meno ...