Non tutta la pioggia è venuta per nuocere

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il 10 agosto il taglio del primo grappolo di Pinot Nero nel Parco della Santissima a Gussago ha inaugurato la vendemmia in Franciacorta, sancendo il ritorno alla normalità dopo la campagna di raccolta del 2022, anticipata ai primi giorni del mese a causa della forte siccità. E questo “revival” è stato di buon auspicio perché le operazioni si sono concluse più che positivamente, in termini di resa e di qualità, nonostante un inizio anno preoccupante che sembrava essere in arida continuità con il precedente. Le precipitazioni limitate, accompagnate da temperature ben superiori alla media stagionale, hanno catalizzato lo sviluppo vegetativo in vigna per poi lasciare spazio alle piogge primaverili, che hanno incoronato il maggio con la maggiore frequenza di eventi piovosi degli ultimi venticinque anni.questa acqua ha messo a dura prova – fisica e psicologica – i ...