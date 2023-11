Non mi piace | ha sbagliato Perché Sallusti boccia Sala

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023)non ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla comunità ebraica a Milano. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 9 novembre su Rete4. Il direttore de Il Giornale, Alessandro, lo incastra e dice che ha. Manifestazione per Israele a Milano, il sindaconon c'è Il parere di @alea #StaseraItalia pic.twitter.com/fBNE6zAXkn — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 9, 2023 "Credo che abbia fatto male - dice Alessandro- Non credo che possa esistere in questo momento un impegno maggiore e superiore al portare la testimonianza di tutta la città alla comunità ebraica milanese. Poi probabilmente paga anche colpe non sue. Non penso proprio chesia antisemita nella ...