«Non devi picchiarla sempre | sennò si abitua» | nel film di Cortellesi l’errore di De Laurentiis con Garcia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per quanto tempo ancora potrà andare avanti questa scena grottesca di Deche sovrintende agli allenamenti del Napoli? Con resoconti – preferibilmente da leggere o ascoltare con la voce dei cinegiornali Luce – che sottolineano il potere taumaturgico della figura presidenziale. La sola imposizione della sua figura sarebbe in grado di ridare nuova linfa ai calciatori del Napoli. È una versione ridicola ma è quel con cui siamo costretti a fare i conti da circa tre settimane, ossia da quando Deincappò nella figuraccia di delegittimare pubblicamente il suo allenatore. Avvenne alla Luiss. Seguì una estenuante (nel senso di infinita) conferenza stampa che fu un tentativo di battere il record mondiale di arrampicata sugli specchi. La colpa ovviamente venne attribuita ai giornalisti cattivoni rei di voler sminuire la figura di ...

dove nessuno in Europa sembra avere una soluzione condivisibile da tutti forse non è il massimo, ma è sicuramente il minimo che l'Albania deve e può fare! Se poi questo non è di sinistra in Italia,