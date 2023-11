'Ringrazio per questa- ha detto Cirelli - i soci modenesi di Seta che hanno espresso la ... Metto a disposizione dell'azienda ecomunità da essa servite le competenze e l'esperienza che ho ...

Nomina delle figure per la gestione documentale: in allegato l’atto Orizzonte Scuola

Il MAECI nomina i nuovi membri del Consiglio Nazionale per la ... Info Cooperazione

(Arv) Venezia 9 nov. 2023 - È iniziata oggi a Venezia, presso palazzo Franchetti, la quarta edizione del Seminario ‘I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle ...16:12:55 L’Associazione Rete per la Parità, di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana, ha indicato in Nadia Marra la responsabile per l'area territoriale della C ...