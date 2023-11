“Noi palestinesi umiliati e disumanizzati Ci sentiamo abbandonati dalla comunità internazionale” | le parole della cooperante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Noici. È disumano costringere oltre un milione di persone a lasciare da un giorno all’altro le proprie case, la propria vita in poche ore, come Israele ha costretto la popolazione del nordStriscia di Gaza. Io lavoro da dieci anni nella cooperazione, ma oggi ho la sensazione che laabbia abbandonato i. Credo in quello che faccio, ma è troppo grande la sensazione che ogni sforzo sia vano”. Queste ledi Amal Khayal, responsabile CISS per la Striscia di Gaza, tra i cooperanti che sono riusciti una settimana fa ad uscire dal valico di Rafah, tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Khayal racconta la condizione in ...