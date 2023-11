Noel Gallagher pensa ancora a Lukaku | la dedica ironica al concerto a Milano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Non esistesenza il Manchester City, questa è una delle poche certezze della vita. Il cantante, presente a San Siro insieme a tanti altri vip per il match tra Milan e Psg, nella serata ...

Non esistesenza il Manchester City, questa è una delle poche certezze della vita. Il cantante, presente a San Siro insieme a tanti altri vip per il match tra Milan e Psg, nella serata di ieri si ...

Noel Gallagher: «Senza Oasis Liam non esiste, non riempirebbe un locale da 30 posti. E non direi più che... Corriere della Sera

Noel Gallagher canta 'Don't Look Back in Anger' per sfottere gli interisti. Arriva la risposta di Materazzi Fcinternews.it

Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher's High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The ...L’episodio al termine del concerto dell’ex Oasis al Forum. A luglio lo sfottò di Liam – con apprezzamento riservato ai milanisti – dopo la vittoria del Manchester City nella finale di Champions ...