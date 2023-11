No Report | No Rai

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 9 novembre 2023) Mettere in discussionesignifica mettere in discussione non solo la Rai ma il mondo dell’informazione e del giornalismo investigativo Viviamo in un paese assurdo, non siamo certo i primi in termini di libertà di informazione ed i continui attacchi a, ed a Ranucci, ne sono la dimostrazione. L’informazione di cui ha bisogno l’Italia è esattamente quella fornita da, le inchieste di Ranucci sono fari che fanno luce nelle stanze tenebrose e buie dei palazzi in cui si decidono le sorti del Paese. La trasmissione di Ranucci scomoda, eppure è uno dei pochi programmi televisivi capace di scardinare e mettere in difficoltà il potere. Sempre dalla parte dei cittadini, sempre ad onorare la missione che il team di Ranucci si è posta anni fa: “fare servizio pubblico”. Ma veramente c’è chi riesce ad immaginare una Rai ...