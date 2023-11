No! Questo video non è stato girato a Gaza per «fabbricare poveri bambini palestinesi massacrati»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sui social vengono condivisi diversi contenuti con gli hashtag “Palliwood” o “Pallywood” per sostenere che dastiano “fabbricando” scene di «» dai bombardamenti israeliani. Unmostra degli operatori della Mezzaluna Rossa che soccorrono una bambina, mentre dietro di loro passano uomini con telecamere e un regista che invita all’azione diversi attori con la bandiera palestinese. Si tratta di un cortometraggio e non ènemmeno a. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha fretta Ilriprende cameraman e attori che agiscono a comando, quanto basta per i ...