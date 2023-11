NJPW Power Struggle 2023 – Review

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sabato 4 Novembre alla EDINION Arena di Osaka la New Japan Pro Wrestling ha tenuto, l’ultimo grande evento che anticipa Wrestle Kingdom che si terrà, come ogni anno, il 4 Gennaio al Tokyo Dome. Di seguito i risultati dell’evento e una mia opinione a riguardo. I i PRE-SHOW i TAG TEAM MATCH Ryusuke Taguchi, The DKC & Boltin Oleg vs Strong Machine J, Mochizuki Jr & Yoshiki Kato (06:40) Continua la Frontier Zone dove i wrestlerstavolta hanno affrontato tre rappresentati della Dragon Gate. Il match non è stato nulla di particolare, giusto per dare l’opportunità di stare su un ring New Japan ai wrestler degli altri territori giapponesi. L’unica pecca è Boltin Oleg che sembra spaesato quando combatte in un match a più persone; ad oggi si trova meglio in singolo, cosa che ha dimostrato contro Zack Sabre Jr ...

