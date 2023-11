Nigeria | i convocati | la decisione su Osimhen e Lookman

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ora è ufficiale: Victornon prenderà parte ai prossimi impegni dellacontro Lesotho e Zimbabwe validi per le qualificazioni...

Victor Osimhen non prenderà parte ai prossimi impegni dellacontro Lesotho e Zimbabwe validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Osimhen non convocato dallaIl commissario tecnico dellaJosè Peseiro lo aveva già dichiarato nei giorni scorsi: il bomber del Napoli, attualmente infortunato, resterà ad allenarsi a Castel Volturno. Tutte le ...

Nigeria, Osimhen fuori dalla lista dei convocati. Presente Lookman ... TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Niente Nazionale per Osimhen: è fuori dai convocati ... Tutto Napoli

Ora è ufficiale: Victor Osimhen non prenderà parte ai prossimi impegni della Nigeria contro Lesotho e Zimbabwe ...Il commissario tecnico della Nigeria, José Paseiro, ha concesso un’intervista a Sportitalia, dove ha parlato anche del giovane attaccante del Milan Samuel Chukwueze, il quale è arrivato a Milanello qu ...