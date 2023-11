Nicoletta Manni eletta nuova étoile del Teatro alla Scala

Annuncio in diretta ieri sera alla Scala fra le lacrime della diretta interessata e la commozione del pubblico.è stata nominata étoile alla fine della rappresentazione di "Onegin" nella coreografia di John Cranko in cui ha danzato nel ruolo della protagonista Tatiana accanto a Roberto Bolle: lo ...

Nicoletta Manni nuova étoile della Scala. L'annuncio a sorpresa sul palco. VIDEO Sky Tg24

Il lungo applauso per Nicoletta Manni, nominata étoile del Teatro alla Scala La Sicilia

Tedua porta a Roma la sua “Divina Commedia” dal vivo. Mercoledì 8 novembre, il rapper genovese, cresciuto a Milano, ha fatto tappa al Palazzo dello Sport dell’Eur per presentare il suo ultimo lavoro d ...Per la prima volta nella storia del teatro la notizia in diretta davanti al pubblico. Le lacrime della ballerina, arrivata a 12 anni nel tempio della danza milanese: «Non me l’aspettavo» ...