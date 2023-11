New York | la ' Donna con l' orologio' di Picasso venduta per 139 milioni

(Di giovedì 9 novembre 2023) ...profondamente armoniosa." Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.

In un'asta da Sotheby's a, uno dei capolavori di Pablo Picasso , " Donna con orologio ", è stato venduto per 139,3 milioni di dollari. Questo rappresenta il secondo prezzo più alto mai raggiunto per un'opera dell'...

Roma, 9 nov. (askanews) - "Donna con orologio" (1932), tra i capolavori di Pablo Picasso, è stato venduto all'asta da Sotheby's a New York per 139,3 milioni di dollari. Il quadro del 1932 rappresenta ...