New York | la Donna con l' orologio di Picasso venduta all' asta per 139 milioni

In un'asta da Sotheby's a, uno dei capolavori di Pablo Picasso , " Donna con orologio ", è stato venduto per 139,3 milioni di dollari. Questo rappresenta il secondo prezzo più alto mai raggiunto per un'opera dell'...

New York “scoppia” di migranti: biglietti gratuiti per lasciare la città Luce

La battaglia di Matt Damon per salvare una chiesa di New York AGI - Agenzia Italia

Ha scelto un outfit completamente blu Ivanka Trump per presentarsi ieri al tribunale di New York per testimoniare - dopo i fratelli Donald Jr ed Eric - nel processo contro il padre Donald Trump, ...