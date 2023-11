New York | capolavoro di Picasso venduto all' asta per 139 | 3 milioni di dollari

Leggi Anche Picasso, cinquant'anni dalla morte: oltre un milione di visitatori alle mostre dedicate Prima di essere messo all'asta, l'opera era stata esposta prima a Dubai e poi, tra gli altri posti, ...

New York “scoppia” di migranti: biglietti gratuiti per lasciare la città Luce

La battaglia di Matt Damon per salvare una chiesa di New York AGI - Agenzia Italia

La fine è nota a tutti: fu una tragedia, per così dire, agiografica. Intendo: il terzo tour di Dylan Thomas negli Stati Uniti, le micidiali bevute alla White Horse Tavern di New York, le notti al ...Ha scelto un outfit completamente blu Ivanka Trump per presentarsi ieri al tribunale di New York per testimoniare - dopo i fratelli Donald Jr ed Eric - nel processo contro il padre Donald Trump, ...